Возобновились занятия в школе в Тольятти, эвакуированной из-за подозрительного мобильного

03.04.18 11:09

© РИА Новости. Николай Хижняк

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Тольяттинская школа N81 возобновила работу, эвакуированные утром во вторник школьники и учителя вернулись в здание, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"Предметом, из-за которого произошла эвакуация, оказался телефон, крышка которого была примотана к нему изолентой", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что утром в школе был обнаружен подключенный к розетке подозрительный предмет, после чего директор учебного заведения решил эвакуировать учеников и сотрудников в расположенную рядом школу N69.