Более 30 домов по реновации начнут строить в Москве в этом году

03.04.18 11:12

© РИА Новости. Антон Денисов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - В течение этого года в столице планируется приступить к возведению 34 домов более чем на 7000 квартир для программы реновации, заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"В этом году планируется начать строительство 34 жилых домов на 7054 квартиры общей площадью более 470 тысяч квадратных метров. Это жилье будет предназначено для переселенцев по программе реновации", - сказал А.Бочкарев.

Он отметил, что эти дома, расположенные в различных районах города, строятся специально для этой программы силами казенного предприятия "Управление гражданского строительства".