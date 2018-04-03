Мэра поселка в Крыму обвинили в халатности из-за гибели ребенка от упавших качелей

03.04.18 11:21

© РИА Новости. Виталий Белоусов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи предъявили обвинение главе крымского поселка Кировское после смерти 8-летнего ребенка - его убило упавшими качелями прошлым летом, сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР по региону во вторник.

"По данным следствия, с 30 июня по 24 июля 2017 года обвиняемый достоверно знал, что демонтированные качели, расположенные в пгт Кировское в непосредственной близости к детской площадке, представляют опасность, не организовал их вывоз с территории", - говорится в пресс-релизе.

В результате качели опрокинулась на ребенка. От полученных травм мальчик вскоре скончался в больнице.

Глава поселка обвиняется по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста и отстранил от занимаемой должности.