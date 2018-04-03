Участники экстремистской организации "Таблиги Джамаат" арестованы в Казани

03.04.18 11:37

© РИА Новости. Виталий Белоусов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Советский районный суд Казани арестовал до 15 мая двоих участников экстремистской организации "Таблиги Джамаат", сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда.

"Двоим жителям Татарстана - Тагиру Салимову и Марату Назмиеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая", - сказал собеседник агентства.

По его словам, арестованным инкриминируется вовлечение в деятельность международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат", признанного экстремистским и запрещенным на территории России, новых участников, проведение сборов, на которых изучалась религиозная литература организации и обсуждались дальнейшие действия по распространению ее идеологии, как на территории Татарстана, так и за его пределами.

Т.Салимов и М.Назмиев подозреваются в совершении преступления по ч.1,2 ст.282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации).