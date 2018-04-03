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03.04.18 11:40
Решение о распространении системы tax free на всю Россию будет принято в конце года
"Ожидаем, что первые чеки магазины начнут оформлять с середины апреля", - заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пресс-конференции в Москве.
Он уточнил, что речь идет о 10 апреля. С этой даты иностранные граждане смогут возвращать НДС с покупок в магазинах, участвующих в проекте, в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи (всего - 15 мест).
Затем, планируется увеличение количества регионов проведения пилотного проекта за счет включения городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это еще восемь городов: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.
"Мы рассчитываем, что после удачного пилотного проекта в конце этого года правительство примет решение о распространении системы tax free на всю страну", - сказал В.Евтухов.
По его словам, расширение пилотного проекта до полного распространения на территории России будет возможно после перехода с бумажного документооборота на электронный. В электронной форме система должен заработать к 1 октября 2018 года.
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