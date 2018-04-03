Решение о распространении системы tax free на всю Россию будет принято в конце года

03.04.18 11:40

© РИА Новости. Максим Блинов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Минпромторг рассчитывает, что правительство примет решение о запуске системы tax free на всей территории России в конце года. Первые чеки начнут выдаваться в апреле.

"Ожидаем, что первые чеки магазины начнут оформлять с середины апреля", - заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пресс-конференции в Москве.

Он уточнил, что речь идет о 10 апреля. С этой даты иностранные граждане смогут возвращать НДС с покупок в магазинах, участвующих в проекте, в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи (всего - 15 мест).

Затем, планируется увеличение количества регионов проведения пилотного проекта за счет включения городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это еще восемь городов: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

"Мы рассчитываем, что после удачного пилотного проекта в конце этого года правительство примет решение о распространении системы tax free на всю страну", - сказал В.Евтухов.

По его словам, расширение пилотного проекта до полного распространения на территории России будет возможно после перехода с бумажного документооборота на электронный. В электронной форме система должен заработать к 1 октября 2018 года.