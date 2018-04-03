Пять новых полигонов твердых коммунальных отходов построят в Брянской области за десять лет

03.04.18 11:52

© РИА Новости. Андрей Стенин

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Число полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2028 году в Брянской области увеличится с 16 до 21.

Такая информация прозвучала на совещании у исполняющего обязанности губернатора региона Александра Резунова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В настоящее время на территории Брянской области действует 16 полигонов ТКО общей мощностью свыше 340 тыс. тонн в год. В соответствии с региональной программой "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области на 2019-2027 годы" предстоит построить пять полигонов ТКО",- говорится в пресс-релизе.

Полигоны планируется создать в Клетнянском и Навлинском районах, а также вторые очереди полигонов ТКО в поселке Большое Полпино, Трубчевском и Суражском районах.

Кроме того, до конца 2018 года планируется ввод в эксплуатацию четырех сортировочных линий: на полигонах ТКО города Фокино (МУП "Экология"), Жуковского района (ОАО "Коммунальщик"), Новозыбковского района (ООО "Управляющая компания"), Комаричского района (ООО "Чистый город"). До 2024 года планируется построить и ввести в эксплуатацию мусоросортировочные линии на всех полигонах ТКО мощностью от 5 до 35 тыс. тонн.

В настоящее время в Брянской области работает лишь один объект обработки ТКО, расположенный в поселке Большое Полпино, мощностью 220 тыс. тонн в год.

"Помимо мусоросортировок в Брянской области планируется внедрение раздельного накопления ТКО. Его будут проводить в два этапа: с 2017 года до 2022 года - на территории населенных пунктов с численностью населения свыше 10 тыс. человек, до 2024 года - в населенных пунктах с численностью населения менее 10 тыс. человек",- говорится в сообщении.

При этом отмечается, что до этого будет проведено "повсеместное обустройство контейнерных площадок".