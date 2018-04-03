03.04.18 11:54

© РИА Новости. Виталий Тимкив

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Африканская чума свиней (АЧС) вновь обнаружена в Белгородской области, где находятся крупные свиноводческие хозяйства ведущих агрохолдингов РФ.

Как сообщает Россельхознадзор, вирус выявлен в патологическом материале от дикого кабана, добытого на территории одного из охотничьих хозяйств в Новооскольском районе. В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Белгородской области под контролем регионального управления Россельхознадзора.

Опасность распространения АЧС в Белгородской области связана с тем, что регион является одним из ведущих производителей свинины в РФ. Здесь расположены крупные свиноводческие комплексы агрохолдингов "Русагро" и "Мираторг". На их площадках уже было зарегистрировано это опасное заболевание, против которого нет вакцины. Единственный способ остановить АЧС - это уничтожение всего поголовья в очаге заболевания.

По оценке Россельхознадзора, ущерб "Русагро" и "Мираторга" от уничтожения поголовья свиней в очагах заболевания составил 450 млн рублей.

По данным Минсельхоза, в Белгородской области насчитывается 5 млн голов свиней из общероссийского поголовья в 23 млн голов.