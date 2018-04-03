Калужская область полностью освободится от снега к 10 апреля

03.04.18 12:02

© РИА Новости. Алексей Даничев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Таяние основной массы снежного покрова в Калужской области с учетом погодных условий произойдет ориентировочно к 6-8 апреля, сообщает ГУ МЧС по региону.

По расчетам ведомства, полностью снег стает на основной территории области к 10 апреля, а на севере Износковского района, где наибольший запас снежной массы, - к 12-13 апреля.

Только за последние четыре дня в связи с активным таянием снега высота снежного покрова в Калужской области уменьшилась в среднем на 30% и составляет от 19 до 37 см. Запас воды в снеге за период снизился в среднем на 27% - до от 60-99 мм.

Меньше всего снега осталось в Козельском, Думиничском, Перемышльском и Куйбышевском районах, больше всего в Износковском и Медынском.

На калужских реках отмечается ледостав, местами с промоинами, на закрытых водоемах толщина льда составляет 25-42 см. МЧС рассчитывает, что в районе Калуги ледяной покров разрушится 7-10 апреля.

Паводковых явлений пока не наблюдается. До опасных значений уровня подъема воды от 535 до 1386 см.

"Скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, попадающих в зоны возможного затопления, на территории области нет. Сообщений о подтоплении населенных пунктов и объектов экономики нет", - отмечают в МЧС.

Ранее сообщалось, что шесть районов Калужской области в случае активного снеготаяния и сильных осадков могут быть подтоплены в результате половодья. Наиболее вероятно неблагоприятное развитие обстановки в Малоярославецком, Дзержинском, Боровском, Жуковском, Юхновском и Тарусском районах, предупреждали в МЧС.

Максимальные уровни воды на главной артерии области - реке Оке - в период весеннего половодья в этом году прогнозируются ниже нормы, но гораздо выше значений весны 2017 года.

То есть, если тогда Ока поднялась на 1,8 метра, то в этом году ожидается подъем на 4,5-7,5 метра. Угра поднимется на 5,2-6,8 метра при прошлогоднем уровне в 4,2 метра, Жиздра - на 5,6-7,2 метра (прошлой весной - 4,7 метра), Протва - на 4,7-6,1 метра (ранее 4,3 метра).