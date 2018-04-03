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03.04.18 12:09

Экс-глава Крымского района Кубани получил 2 года колонии

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Крымский районный суд Краснодарского края вынес обвинительный приговор в отношении экс-главы Крымского района Анатолия Разумеева за незаконную передачу земель природного заказника предпринимателю, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"А.Разумеев в декабре 2011 года допустил незаконное предоставление предпринимателю земельного участка площадью 152 тыс. кв. метров, находящегося на территории государственного заказника федерального значения "Приазовский", подписав соответствующее постановление, чем нарушил особый режим охраны заказника", - говорится в сообщении.

Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ему назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах власти сроком на три года.

Земельный участок возвращен государству.

Кроме этого, по информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, в 2013 году А.Разумеев на посту главы Крымского района подписал распоряжение о выделении средств муниципального бюджета на представительские расходы.

С 2013 года по 2015 год, по распоряжению чиновника, на закупку дорогостоящих продуктов питания, спиртных напитков, подарков для посетителей и предметов личной гигиены из бюджета было потрачено более 700 тыс. рублей.

А.Разумеев был взят под стражу в зале суда.

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