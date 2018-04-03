Московские таксисты пообещали не повышать расценки в Пасху

03.04.18 12:13

© РИА Новости. Максим Блинов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Столичные таксомоторные компании взяли на себя обязательства не повышать тарифы в пасхальные праздники, сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на заседании президиума правительства города во вторник.

"Пользуясь случаем, обращаюсь к коллегам с просьбой выполнить свое обещание", - сказал он.

М.Ликсутов добавил, что весь транспортный комплекс Москвы в Пасху, как ожидается, перевезет 8 млн пассажиров, что на 250 тыс. больше, чем в прошлом году.