Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Брянской области превышен на 29,4%

03.04.18 12:21

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Брянске превышен на 29,4%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Брянской области.

"Проанализировав данные о заболеваемости ОРВИ, отмечаю, что в Брянске осложнилась эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ", - цитирует пресс-служба главного санитарного врача региона Людмилу Трапезникову.

Эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах.

"За медицинской помощью с 26 марта по 1 апреля обратились 4394 человек, в том числе 3200 детей до 14 лет. Лабораторно подтверждено семь случаев гриппа ", - отмечает ведомство.

В связи с ситуацией в больницах ограничен допуск к пациентам, медиков обязали использовать маски, введен контроль над обеспечением аптек противовирусными препаратами, активизированы меры профилактики гриппа и ОРВИ среди населения, ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Кроме того, региональному департаменту образования рекомендовано приостанавливать на неделю учебный процесс в детских образовательных учреждениях, если в них отсутствуют из-за гриппа или ОРВИ 20% и более детей.