Невозвратные билеты на поезда появятся в РФ в 2019 году

03.04.18 12:20

© РИА Новости. Валерий Мельников

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Государственной Думы приняли во вторник в третьем, окончательном чтении закон о введении так называемых невозвратных билетов на поезда дальнего следования.

Законом предлагается установить, что физлица смогут покупать билеты в поезда дальнего следования по тарифам, предусматривающим условие о получении обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета, но также могут быть тарифы, не предусматривающие такого условия.

Введение такого формата билетов как невозвратные, позволят снизить стоимость проезда железнодорожным транспортом, сказал в ходе рассмотрения законопроекта депутат от "Единой России" Александр Васильев.

Закон устанавливает, что возврат причитающихся сумм за неиспользованные невозвратные билеты осуществляется только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденном соответствующими документами.

Это также возможно в случае отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в таком билете, говорится в законе.

На перевозчика также возлагается на перевозчика или уполномоченного им лица обязанность до заключения договора перевозки пассажира убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности приобретения невозвратного билета либо по тарифу, не предусматривающему такого условия.

Порядок информирования пассажиров об указанных возможностях приобретения проездных документов будет устанавливаться правилами оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.