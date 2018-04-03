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03.04.18 12:30
Сурки в чувашском заповеднике из-за затянувшейся зимы проснулись позже обычного
На сайте учреждения сообщается, что обычно зверьки после зимней спячки выходят из своих норок во второй половине марта. В этом году специалисты обнаружили первую раскрытую нору сурков лишь 30 марта.
"Пока еще многие семейные норы закупорены земляной пробкой, покрыты льдом и снегом. Весна запаздывает примерно на месяц. В данное время раскрыто не более 20% от всех нор. Да и трава едва начинает пробиваться на проталинах. Пока сохраняется сплошной снеговой покров, сурки отсиживаются в норах до лучших времен", - говорится в сообщении.
Все семьи сурков проснутся, предположительно, в течение десяти дней.
Сотрудники заповедника отмечают, что сейчас те зверьки, которые не побоялись снега и мороза, питаются снегом, прошлогодней травой, выкапывают корешки, луковицы растений под снегом.
По данным пятилетней статистики, приведенной на сайте заповедника, самое раннее пробуждение сурков было зафиксировано в 2017 году - 4 марта, а самое позднее - в 2001 году (10-15 апреля).
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