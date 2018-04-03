Мониторинг пожарной безопасности в местах массовых скоплений людей в Ростовской области станет еженедельным - губернатор

03.04.18 12:48

© РИА Новости. Стрингер

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 450 объектов в торговых комплексах, детских организациях, учреждениях культуры и спорта проверены в Ростовской области на предмет соблюдения пожарной безопасности, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев.

"Проверки мест массового пребывания людей в Ростовской области будут продолжены, мониторинг ситуации будет еженедельным, а с нереагирующих на замечания собственников ТРЦ мы будем жестко спрашивать", - сказал В.Голубев.

Он отметил, что контроль за соблюдением норм безопасности граждан на таких объектах должен начинаться еще при проектировке и прохождении экспертизы.

По словам В.Голубева, в ходе проверок, которые проводятся в регионе сотрудниками прокуратуры и МЧС, особое внимание уделяется работоспособности систем пожарной безопасности и путям эвакуации.

"Как показало произошедшее в Кемерово, контроль за соблюдением норм безопасности граждан на таких объектах надо начинать не тогда, когда они построены, а когда они только начинают проектироваться и проходят экспертизу. Мы должны не только выражать сочувствие и слова поддержки пострадавшим и потерявшим близких, но и основательно усвоить этот урок", - сказал губернатор.

Проверки пожарной безопасности в торговых центрах и других местах массового скопления людей в Ростовской области начались после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". В настоящее время в регионе уже закрыты уже два объекта массового скопления людей, требования пожарной безопасности в которых не соблюдались.