Пожароопасный сезон объявлен в 20 районах Забайкалья

03.04.18 12:52

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - О начале пожароопасного сезона объявлено на территориях еще 10 районов Забайкальского края: Агинского, Могойтуйского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Улетовского, Ононского, Тунгокоченского и Шилкинского, сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

Ранее такой режим уже был введен в 10 районах, таким образом, теперь он действует в 20 районах Забайкалья.

По данным на 17:00 местного времени (11:00 мск) вторника площадь лесных пожаров в крае в течение дня возросла на 35 га - до 110,3 га, количество очагов - увеличилось на три, до пяти.

Лес горит в Акшинском, Читинском и Улетовском районах, угрозы населенным пунктам нет. В Читинском и Улетовском районах лесные пожары локализованы.

На тушении задействовано 63 человека и 15 единиц техники.