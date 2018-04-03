Шумозащитные экраны на автоподходе к Крымскому мосту установят до майских праздников

03.04.18 13:13

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Установка шумозащитных экранов общей площадью почти 17 тыс. кв. м на автоподходе со стороны Крыма к мосту через Керченский пролив завершится до майских праздников, сообщил госкомитет дорожного хозяйства республики во вторник.

"Проектом предусмотрено 8 шумозащитных сооружений общей протяженностью более 4 км, два из них будут расположены на основном ходу автоподхода, четыре прикроют от шума многоквартирные дома на шоссе Героев Сталинграда, еще два смонтируют вдоль школы и детского сада. Общая площадь акустических экранов составит 16 тыс. 915 кв. м", - говорится в пресс-релизе.

Акустические экраны изготавливаются из оцинкованных шумозащитных перфорированных панелей высотой 3-4 метра со звукоизолирующими светопрозрачными панелями из оргстекла.