Экс-губернатор Кемеровской области Тулеев стал депутатом регионального парламента

03.04.18 13:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, ушедший в отставку после трагедии в "Зимней вишне", получил мандат в региональном парламенте, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Сибирь" в избирательной комиссии региона.

"Во вторник в избирательной комиссии прошло заседание, на котором принято решение о предоставлении Аману Гумировичу вакантного мандата. Этот мандат был вакантным с 2016 года в связи с тем, что на него просто не было других кандидатов", - сказали в комиссии.

Там отметили, что на выборах в областной парламент в 2013 году А.Тулеев возглавлял единый список кандидатов "Единой России", однако у него были ограничения, связанные с пребыванием на посту губернатора.

"Сейчас ограничения отпали, и появилась возможность предоставить ему мандат. Мы такое решение приняли и передали его в региональный парламент, теперь должны пройти определенные процедурные моменты - принятие присяги и так далее", - подчеркнул собеседник агентства.

В региональном парламенте эту информацию отказались комментировать в связи с тем, что спикер Алексей Синицин "будет на рабочем месте только 5 апреля".