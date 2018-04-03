Каникулы для школьников продлены в оренбургском Орске из-за эпидемии ОРВИ

03.04.18 13:26

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Учащиеся школ Орска, второго по величине города Оренбургской области, до конца недели будут находиться на внеплановых каникулах из-за эпидемии ОРВИ и гриппа.

На сайте администрации города сообщается во вторник, что это сделано для ограничения роста заболеваемости.

"9 апреля образовательный процесс возобновляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Также из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ решено отменить в городе культурно-массовые мероприятия.

В свою очередь управление Роспотребнадзора по Оренбургской области сообщает, что эпидпороги в целом по региону превышены почти на 25 %.

В связи с этим на карантин полностью закрыто 44 детских сада, а также 64 учреждения дополнительного образования.