Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ откроют после реставрации в конце апреля

03.04.18 13:33

© РИА Новости. Игорь Михалев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Специалисты завершают реставрацию одного из главных фонтанов столицы - "Золотого колоса" на ВДНХ.

"Его (фонтана - ИФ) открытие уже в конце апреля - в начале сезона фонтанов", - говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере комплекса городского хозяйства во вторник.

В декоре 16-метровой композиции фонтана "Золотой колос" используется сусальное золото, каждый элемент отделки воссоздали по оригинальным чертежам, отмечают в мэрии.

Знаменитые фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос" на территории ВДНХ не реставрировались больше 60 лет. Их закрыли для восстановительных работ летом 2017 года.