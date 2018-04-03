Постпред Крыма при президенте РФ назвал пиратским актом арест Украиной крымского судна "Норд"

03.04.18 13:36

© РИА Новости. Владимир Трефилов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Российским властям нужно предпринять адекватные меры по ответу на задержание в Азовском море рыболовецкого судна "Норд" (флаг России, порт приписки - Керчь, Крым) и последовавший за ним арест сейнера украинским судом, считает вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"Если Россия не займет жесткую позицию по этому вопросу, то будет создан прецедент, и такого рода акции могут повторяться впоследствии в акватории Азовского и Черного морей, на других морских пространствах", - заявил Г.Мурадов, который является также постоянным представителем республики Крым при президенте РФ. Его слова приводит во вторник министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.

"Задержание судна можно приравнять к пиратскому акту, потому что задержано оно было в водах общего пользования Азовского моря. Само задержание является откровенной провокацией со стороны Украины, которая активно подключилась к антироссийским агрессивным акциям Запада и всеми способами пытается нагнетать напряженность в наших отношениях", - отмечает постпред.

По его словам, Министерство иностранных дел России и правительство Крыма работают над освобождением моряков "Норда".