Старинное захоронение обнаружено в центре Тулы

03.04.18 13:56

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

3 апреля. Interfax-Russia.ru - В исторической части Тулы в ходе археологических раскопок обнаружены фрагмент фундамента Крестовоздвиженской церкви, кладбище XVIII века и предметы быта, относящиеся к тому периоду, сообщил заместитель главы городской администрации Роман Мурзин журналистам во вторник.

"В настоящее время на улице Металлистов (возле тульского кремля - ИФ) ведутся восстановительные работы после прокладки коммуникаций, на Крестовоздвиженской площади осуществляется подготовка к благоустройству и обустройству фонтана. На месте работают также археологи. Ими найдены фрагмент фундамента церкви, останки захоронений людей, несколько монет, медная набойка, наперсток, часть ножа, пуговицы и кресты, другие предметы", - сказал Р.Мурзин.

По словам руководителя археологической экспедиции Алексея Свиридова, работы археологов будут вестись до конца этой недели. Специалисты все находки фиксируют, обрабатывают. Останки более чем 40 гробов будут затем перезахоронены по православным обычаям.

"Археологи задействованы с сентября 2017 года при всех земляных работах в историческом центре. Мы и изначально ожидали, что на Крестовоздвиженской площади будут подобные находки в виде захоронений, так как раньше было принято захоранивать около церквей", - пояснил начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

В Туле реализуется проект "Тульская набережная", который предполагает благоустройство набережной Упы и создание вокруг нее единого историко-культурного пространства. В летнее время на набережной будет действовать развлекательная зона с детскими и спортивно-игровыми площадками, кафе, открытым кинотеатром, а в зимний период в русле реки будет функционировать каток.

На примыкающих к набережной улицах отреставрируют фасады зданий. На фактически заброшенных территориях между улицей Металлистов и рекой будет создана туристическая инфраструктура: кафе и рестораны, музеи и галереи. Все работы планируется завершить в 2018 году.

Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Предполагается, что объем инвестиций составит около 10 млрд рублей.