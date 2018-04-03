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03.04.18 14:00
Почти полтора десятка сел Хакасии подтоплено паводком
Наиболее сложная обстановка складывается в двух районах. В Аскизском районе откачивают воду с участков станции Камышта и деревни Казановка. В Бейском районе в зоне бедствия оказалось 12 населенных пунктов: ситуация обострилась в селе Новотроицкое, где подтоплено 19 домов и 36 земельных участков.
"По данным на 3 апреля, в списках пострадавших - 322 человека, общая сумма выплат составляет 1 млн 710 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
По данным властей, через пару дней в Хакасию снова придет тепло, и снег продолжит активно таять. В связи с этим в муниципалитетах очищают водопропускные каналы, готовят запасы скального грунта для отсыпки дамб и участков.
"С 5 апреля в Хакасии ожидается резкое потепление до плюс 17 градусов. Это серьезно повлияет на ухудшение паводковой ситуации в республике. На территориях возникло множество стихийных озер из талых вод. Прогнозируется подтопление низменных участков местности", - подчеркивается пресс-релизе.
Отмечается, что такого уникального течения весны в Хакасии не было несколько десятилетий: в марте выпало восемь месячных норм осадков.
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