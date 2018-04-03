Почти полтора десятка сел Хакасии подтоплено паводком

03.04.18 14:00

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 320 человек числятся в списках пострадавших от первой паводковой волны, обрушившейся на Хакасию 21 марта, сообщает во вторник пресс-центр правительства региона.

Наиболее сложная обстановка складывается в двух районах. В Аскизском районе откачивают воду с участков станции Камышта и деревни Казановка. В Бейском районе в зоне бедствия оказалось 12 населенных пунктов: ситуация обострилась в селе Новотроицкое, где подтоплено 19 домов и 36 земельных участков.

"По данным на 3 апреля, в списках пострадавших - 322 человека, общая сумма выплат составляет 1 млн 710 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным властей, через пару дней в Хакасию снова придет тепло, и снег продолжит активно таять. В связи с этим в муниципалитетах очищают водопропускные каналы, готовят запасы скального грунта для отсыпки дамб и участков.

"С 5 апреля в Хакасии ожидается резкое потепление до плюс 17 градусов. Это серьезно повлияет на ухудшение паводковой ситуации в республике. На территориях возникло множество стихийных озер из талых вод. Прогнозируется подтопление низменных участков местности", - подчеркивается пресс-релизе.

Отмечается, что такого уникального течения весны в Хакасии не было несколько десятилетий: в марте выпало восемь месячных норм осадков.