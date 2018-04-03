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03.04.18 14:06

Заболеваемость ОРВИ в Калининградской области превысила эпидпорог на 27%

© РИА Новости. Павел Лисицын
3 апреля. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области эпидемия гриппа и ОРВИ превысила эпидемический порог на 27%, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В настоящее время общее число заболевших составило 6414 человек, в том числе 3518 детей в возрасте до 14 лет. По совокупному населению заболеваемость превысила эпидемический порог на 27%.

Число заболевших гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 4,2%, наибольшее увеличение среди взрослых - на 13,1%.

В инфекционные стационары области с диагнозами грипп и ОРВИ госпитализировано 90 человек, из них 74 ребенка в возрасте до 14 лет.

С целью ограничения распространения респираторно-вирусных инфекций временно приостановлена работа 8 групп в 3-х дошкольных образовательных организациях двух муниципалитетов области.

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