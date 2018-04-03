Суд оправдал начальника отделения полиции в Дагестане, обвиненного в должностных преступлениях

03.04.18 14:48

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Хасавюртовский городской суд оправдал начальника отделения полиции Имамбека Тайсонова, которого ранее обвинили по нескольким уголовным статьям, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в правозащитной организации "Зона Права" во вторник.

В частности, против И.Тайсонова было возбуждено дело по ст. ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия), ч. 2 ст. 163 (вымогательство) и ч. 2 ст. 222 (незаконное хранение оружия) УК РФ.

Ему вменяли эпизод с дорожной аварией, после которой он, якобы, избил другого участника ДТП, вымогал у того 500 тыс. рублей, угрожая пистолетом.

Полицейский с обвинениями не согласился и заявил, что в это время находился в другом месте.

В суде он рассказал, что после задержания его вывезли в ИВС Махачкалы, где он подвергся пыткам.

"На его шею накинули петлю, душили, паяльной лампой прижигали руки, затылок и лицо. По возвращению в СИЗО Хасавюрта его даже не хотели принимать из-за множества телесных повреждений", - рассказал агентству представитель "Зоны Права" Булат Мухаметжанов.

По его словам, адвокат полицейского Аида Касимова неоднократно обращалась в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту избиения своего подзащитного в ИВС Махачкалы, "но никакого процессуального решения не принималось", подчеркнул собеседник агентства.

"Суд полностью оправдал И.Тайсонова. Судья отметил, что на этапе предварительного следствия было нарушено право того на защиту, а его жалобы на пытки - ненадлежащим образом проверены. Были также учтены показания свидетелей защиты, которые видели полицейского в другом месте", - сказал Б.Мухаметжанов.

Сам И.Тайсонов считает, что его преследование связано с раскрытием преступления, связанного с оборотом наркотиков.