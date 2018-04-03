Ветер до 20 м/с и снег ожидаются в среду в ХМАО

03.04.18 14:53

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 4 апреля, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"4 апреля в центральных и восточных районах Ханты-Мансийского округа ожидается усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также в регионе прогнозируются снег и слабые гололедные явления.

В сообщении отмечается, что главное управление МЧС по ХМАО рекомендует водителям при сильном ветре и снижении видимости быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не парковать автомобили вблизи строений, деревьев и рекламных конструкций.

Кроме того, при усилении ветра следует убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна, а находясь на улице - держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и стволов деревьев.