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03.04.18 14:53
Ветер до 20 м/с и снег ожидаются в среду в ХМАО
"4 апреля в центральных и восточных районах Ханты-Мансийского округа ожидается усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Также в регионе прогнозируются снег и слабые гололедные явления.
В сообщении отмечается, что главное управление МЧС по ХМАО рекомендует водителям при сильном ветре и снижении видимости быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не парковать автомобили вблизи строений, деревьев и рекламных конструкций.
Кроме того, при усилении ветра следует убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна, а находясь на улице - держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и стволов деревьев.
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