С двух голов на одну: Екатеринбургом будет управлять "сильный", но назначаемый мэр
  
Приравняли к пиратству: в Крыму пообещали ответить на провокацию с арестом судна "Норд"
   
Перспективный регион: одной из главных тем КЭФ-2018 станет развитие Сибири до 2024 года
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
03.04.18 15:21

Группа членов СПЧ выступила против блокировки Telegram

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Группа членов Совета по правам человека при президенте РФ призвала Роскомнадзор не блокировать мессенджер Telegram.

"Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывают Роскомнадор воздержаться от блокирования мессенджера Telegram, а ФСБ РФ изыскать иные способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности, исключающие неограниченный и произвольный доступ к переписке всех пользователей этого и других мессенджеров", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге члена СПЧ, директора центра "Сова" Александра Верховского на сайте Совета.

Члены СПЧ отмечают, что современные методы шифрования, используемые во всех крупных мессенджерах, предполагают, что администрация мессенджера не способна сама дешифровать сообщения, так как ключи генерируются на устройствах пользователей на период их общения между собой, а затем автоматически удаляются.

"Прецедент в виде блокировки Telegram поставит и все остальные мессенджеры под угрозу блокировки",- говорится в заявлении.

В нем отмечается, что сквозное шифрование может быть использовано и в преступных целях, однако является новым достижением в защите приватности от незаконных посягательств, "и от этого достижения не следует отказываться".

"Вопрос применения конституционных прав и гарантий частной жизни в отношении интернет-сервисов, обеспечивающих приватную коммуникацию между пользователями, стратегически важен. Баланс интересов национальной безопасности и права на частную жизнь должен быть найден и соблюден", - подчеркивают правозащитники.

По мнению членов СПЧ, в дальнейшем защита безопасности может и должна вестись "через конструктивный диалог с владельцами мессенджеров, а также через оперативные мероприятия в отношении пользователей, подозреваемых в криминальной деятельности".

"Новые технологические вызовы, с которыми правоохранительные органы сталкиваются на протяжении всей своей истории, не должны быть основанием для отказа миллионам людей в пользовании уже привычными им правами, в том числе правом на приватность", - отмечается в документе.

Свои подписи под заявлением, помимо А.Верховского, поставили члены СПЧ Андрей Бабушкин, Наталья Евдокимова, Иван Засурский, Игорь Каляпин, Анита Соболева, Ирина Хакамада и Илья Шаблинский.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.04.18 17:07
"Шереметьево" 10 апреля запускает стойки tax free
.
  03.04.18 13:33
Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ откроют после реставрации в конце апреля
.
  03.04.18 12:13
Московские таксисты пообещали не повышать расценки в Пасху
.
  03.04.18 11:12
Более 30 домов по реновации начнут строить в Москве в этом году
.
  03.04.18 09:39
В Москве арестовали двух предполагаемых "финансистов" ИГ
.
  03.04.18 09:11
Краснобогатырскую улицу реконструируют для преобразования промзон
.
  02.04.18 15:39
В Москве восстанавливают популяцию соколов-сапсанов
.
  02.04.18 15:06
Мэр Москвы обсудил с детскими писателями развитие городской библиотечной сети
.
  02.04.18 14:50
МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве в ближайшие часы
.
  02.04.18 10:08
Свыше 31 тыс. элементов навигации обновят в столичной подземке к ЧМ по футболу


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket