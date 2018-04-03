Группа членов СПЧ выступила против блокировки Telegram

03.04.18 15:21

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Группа членов Совета по правам человека при президенте РФ призвала Роскомнадзор не блокировать мессенджер Telegram.

"Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывают Роскомнадор воздержаться от блокирования мессенджера Telegram, а ФСБ РФ изыскать иные способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности, исключающие неограниченный и произвольный доступ к переписке всех пользователей этого и других мессенджеров", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге члена СПЧ, директора центра "Сова" Александра Верховского на сайте Совета.

Члены СПЧ отмечают, что современные методы шифрования, используемые во всех крупных мессенджерах, предполагают, что администрация мессенджера не способна сама дешифровать сообщения, так как ключи генерируются на устройствах пользователей на период их общения между собой, а затем автоматически удаляются.

"Прецедент в виде блокировки Telegram поставит и все остальные мессенджеры под угрозу блокировки",- говорится в заявлении.

В нем отмечается, что сквозное шифрование может быть использовано и в преступных целях, однако является новым достижением в защите приватности от незаконных посягательств, "и от этого достижения не следует отказываться".

"Вопрос применения конституционных прав и гарантий частной жизни в отношении интернет-сервисов, обеспечивающих приватную коммуникацию между пользователями, стратегически важен. Баланс интересов национальной безопасности и права на частную жизнь должен быть найден и соблюден", - подчеркивают правозащитники.

По мнению членов СПЧ, в дальнейшем защита безопасности может и должна вестись "через конструктивный диалог с владельцами мессенджеров, а также через оперативные мероприятия в отношении пользователей, подозреваемых в криминальной деятельности".

"Новые технологические вызовы, с которыми правоохранительные органы сталкиваются на протяжении всей своей истории, не должны быть основанием для отказа миллионам людей в пользовании уже привычными им правами, в том числе правом на приватность", - отмечается в документе.

Свои подписи под заявлением, помимо А.Верховского, поставили члены СПЧ Андрей Бабушкин, Наталья Евдокимова, Иван Засурский, Игорь Каляпин, Анита Соболева, Ирина Хакамада и Илья Шаблинский.