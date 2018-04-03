Новые меры по поддержке получателей "дальневосточного гектара" объявят в ближайшие месяцы

03.04.18 15:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Получатели "дальневосточного гектара" смогут уже в этом году воспользоваться новыми мерами поддержки, в ближайшие два месяца их объявят.

"В течение двух месяцев мы анонсируем новые предложения (по поддержке получателей "дальневосточного гектара" - ИФ), и по жилищному строительству будут в том числе", - сообщил журналистам в Южно-Сахалинске генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Он уточнил, что за полтора года собран опыт по работе с гражданами, пришло понимание, что необходимы новые меры поддержки, которые были бы направлены на освоение "дальневосточных гектаров". В частности, по мнению АРЧК, можно задействовать меры поддержки в рамках обсуждаемого закона о самозанятости.

"Мы считаем, что не должно быть налогов для тех, кто занимается выращиванием своей продукции - это раз. Второе, мы считаем, что необходимо создавать условия для сельскохозяйственных и бытовых кооперативов, в частности, кооперативов по сбору и обработке дикоросов, потому что это огромный рынок", - отметил В.Тимаков.

Также, по его словам, необходимо подключить меры для поддержки соотечественников, проживающих за рубежом.