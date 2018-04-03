Более 3 тыс. жителей Иваново остались без холодной воды из-за аварии

03.04.18 15:40

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 апреля. Interfax-Russia.ru - В Иваново произошло аварийное отключение водоснабжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла в 13:10 вторника у дома N5 на проспекте Текстильщиков из-за разрыва трубопровода подземного залегания диаметром 150 мм, который расположен на глубине 2,5 метров.

В зону отключения попали 15 многоквартирных домов на проспекте Текстильщиков, улицах Любимова и Кавалерийской, в которых живет 3 тыс. 47 человек, включая 450 детей, а также школа и три детсада.

Ведутся восстановительные работы, в которых участвуют 9 человек и 5 единиц техники.

Планируемое время восстановления водоснабжения - в 17:00 вторника.