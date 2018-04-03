Движение грузовиков ограничат на месяц в Тверской области

03.04.18 15:43

© РИА Новости. Илья Питалев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Ограничение движения грузовых автомобилей на 35 автомобильных дорогах регионального значения вводится в Тверской области с 4 апреля по 3 мая 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства.

"Временное ограничение в сезон неблагоприятных природно-климатических условий направлено на обеспечение сохранности региональных автодорог. В этот период к проезду не допускаются транспортные средства, фактическая масса которых превышает 20 тонн", - отметил собеседник агентства.

По его словам, при этом временное ограничение движения не действует при осуществлении пассажирских перевозок автобусами.

"Также оно не распространяется при перевозке продуктов питания, лекарственных препаратов, топлива, удобрений", - добавили в пресс-службе.