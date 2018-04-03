Почти 800 детей эвакуированы из кировской школы из-за загоревшегося электросушителя

03.04.18 15:44

© РИА Новости. Марк Абаев

3 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Возгорание в одной из школ Кирова произошло во вторник, из здания были эвакуированы дети и персонал.

На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что в туалете на втором этаже школы по ул.Свердлова загорелось оборудование.

"В результате сгорел электросушитель, закоптились потолок, стены на площади 2 кв.м. Проведена эвакуация учащихся (около 800 человек). Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Горящий электросушитель потушил до приезда пожарных работник школы.