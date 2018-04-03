Тральщики Черноморского флота на учениях отработали противоминные действия

03.04.18 16:01

Фото предоставлены отделом информационного обеспечения ЧФ РФ

3 апреля. Interfax-Russia.ru - На Черноморском флоте (ЧФ) проходит плановое зачетно-тактическое учение бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы, сообщил во вторник "Интерфаксу-АВН" представитель ЧФ капитан 3 ранга Алексей Рулев.

"В ходе учения малый противолодочный корабль "Муромец" на полигоне боевой подготовки выполнил постановку учебных мин, а экипажи морских тральщиков "Турбинист" и "Ковровец" выполнили противоминные действия, успешно осуществив поиск и выборку морских мин с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов", - сказал он.

По его словам, минеры уничтожили заграждение, используя контактные и неконтактные тралы. Экипажи кораблей также провели артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину.