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03.04.18 16:12
Почти 1 млрд рублей направит Югра на охрану лесов от пожаров
Из них 557 млн выделено из окружного бюджета, 393 млн рублей поступили из федерального.
"В эту сумму входят не только затраты на тушение, мониторинг лесных пожаров и противопожарное обустройство лесов, но и содержание Авиабазы, материально-техническое оснащение отделений и филиалов, а также налог на имущество, которое учреждению необходимо будет выплатить", - говорится в сообщении.
В тушении лесных пожаров в Югре могут быть задействованы более 2,1 тыс. человек и около 1,3 тыс. единиц техники.
Кроме того, в мониторинге и тушении лесов в текущем году планируется задействовать 13 самолетов Ан-2, 9 самолетов Аэропракт-22, 15 вертолетов Ми-8 и 3 вертолета Ми-8 АМТ.
Ранее сообщалось, что на территории Югры в 2017 году пожароопасный период начался 5 мая. На территории региона было потушено 389 лесных пожаров на общей площади более 59,5 тыс. га. Основной их причиной стали сухие грозы и ветер. Сезон лесных пожаров был закрыт 1 октября.
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