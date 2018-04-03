Почти 1 млрд рублей направит Югра на охрану лесов от пожаров

03.04.18 16:12

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Югры направят 951 млн рублей на мероприятия по охране лесов от пожаров в 2018 году, сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

Из них 557 млн выделено из окружного бюджета, 393 млн рублей поступили из федерального.

"В эту сумму входят не только затраты на тушение, мониторинг лесных пожаров и противопожарное обустройство лесов, но и содержание Авиабазы, материально-техническое оснащение отделений и филиалов, а также налог на имущество, которое учреждению необходимо будет выплатить", - говорится в сообщении.

В тушении лесных пожаров в Югре могут быть задействованы более 2,1 тыс. человек и около 1,3 тыс. единиц техники.

Кроме того, в мониторинге и тушении лесов в текущем году планируется задействовать 13 самолетов Ан-2, 9 самолетов Аэропракт-22, 15 вертолетов Ми-8 и 3 вертолета Ми-8 АМТ.

Ранее сообщалось, что на территории Югры в 2017 году пожароопасный период начался 5 мая. На территории региона было потушено 389 лесных пожаров на общей площади более 59,5 тыс. га. Основной их причиной стали сухие грозы и ветер. Сезон лесных пожаров был закрыт 1 октября.