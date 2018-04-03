Более 20 самолетов и вертолетов Морской авиации Черноморского флота участвуют в тактических учениях

03.04.18 16:25

Фото предоставлены отделом информационного обеспечения ЧФ РФ

3 апреля. Interfax-Russia.ru - На Черноморском флоте (ЧФ) проходит плановое летное тактическое учение (ЛТУ) авиационных эскадрилий отдельного морского штурмового авиационного полка и смешанного авиационного полка Морской авиации Черноморского флота, сообщил во вторник "Интерфаксу-АВН" представитель ЧФ капитан 3 ранга Алексей Рулев.

"К учениям привлекаются многофункциональные истребители Су-30СМ, истребители - бомбардировщики Су-24М, самолеты Бе-12, Ан-26, вертолеты Ми-8 и Ка-27, всего - более 20 летательных аппаратов из состава Морской авиации Черноморского флота", - сказал он.

По его словам, в ходе ЛТУ экипажи боевых самолетов выполнят бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбу неуправляемым ракетным оружием по береговым целям.

Параллельно с ударной авиацией в полигонах боевой подготовки экипажи вертолетов отрабатывают поиск и слежение за подводными лодками, авиационную поддержку береговых войск, доставку и высадку тактического десанта.