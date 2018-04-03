Глава СПЧ обещает сделать все, чтобы Роскомнадзор не заблокировал мессенджер

03.04.18 16:30

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Совет по правам человека при президенте РФ сделает все возможное, чтобы конфликт между Telegram и Роскомнадзором был урегулирован без блокировки мессенджера, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

"Совет готов сделать всё от него зависящее, чтобы конфликт был урегулирован без нанесения ущерба миллионам российских граждан", - говорится в заявлении М.Федотова, слова которого приводят в пресс-службе СПЧ.

По его словам, возможная блокировка мессенджера вызывает серьезное беспокойство, поскольку дело касается прав и законных интересов порядка 15 млн россиян, пользующихся этим средством коммуникации.

"Нельзя забывать и о возможных финансовых потерях тысяч инвесторов, вложивших значительные средства в создание и продвижение телеграм-каналов, рекламы и иного контента в Telegram", - подчеркнул глава СПЧ.

Он сообщил, что в 2017 году Совет обнаружил в мессенджере Telegram ряд откровенно экстремистских чатов и каналов "с недвусмысленными инструкциями по подготовке террористических актов".

"Воспользовавшись тем, что член нашего Совета Павел Владимирович Чиков является юридическим представителем основателя Telegram Павла Дурова, мы обратились к руководству мессенджера с призывом заблокировать ряд таких каналов и чатов, что и было сделано в кратчайшие сроки. Подобная конструктивная позиция, свидетельствующая о готовности адекватно реагировать на прямые нарушения российских законов, внушает надежду на то, что обеспечить соблюдение закона в виртуальном пространстве мессенджера возможно и без его блокировки", - сказал М.Федотов.

По его словам, в случае блокировки Telegram речь идет не просто об ограничении возможностей реализации конституционных прав на тайну личной переписки и свободу выражения мнений, "но о фактическом уничтожении сложившегося фрагмента медийного и общественного пространства".