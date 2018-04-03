Мост через Малую Неву в Петербурге назвали именем Бетанкура

03.04.18 16:38

© РИА Новости. Александр Гальперин

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Мост через Малую Неву в Петербурге, который ранее предлагалось назвать Серным, решено назвать в честь инженера Августина Бетанкура, следует из постановления правительства северной столицы.

Постановления о присвоении названий безымянным мостам и проездам появились на сайте Смольного во вторник. Так, мост через Малую Неву и Серный остров между островами Декабристов и Петровским решено назвать мостом Бетанкура. Мост через реку Оккервиль между Российским и Клочковым получил название Ледовый, мост через Невскую губу на Крестовский остров в створе ул. Яхтенной назван Яхтенным, а мост через Ижору в створе Заводского пр. и ул. Оборонной - Оборонным мостом.

Также городские власти постановили назвать сквер у дома N29 по ул. Декабристов в Адмиралтейском районе в честь балетмейстера Мариуса Петипа.

Отдельное постановление присвоило названия ряду безымянных проездов в Пушкинском районе. Здесь появились улицы Благодатная, Изящная, Лунная Дорожка, Любимая, Радужная, Солнечная, Молочный переулок и др. Улица Счастливая протянется от улицы Грёз до улицы Вдохновения.

Как сообщалось, Топонимическая комиссия Петербурга передумала называть новый мост через Малую Неву Серным и предложила новое наименование. Ректор Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I Александр Панычев предложил дать мосту имя А.Бетанкура, отметив, что в 2018 году будет отмечаться 260-летие иностранца.

Новый мост строится через Малую Неву, является одним из объектов транспортного обхода центра города. Должен быть введен в эксплуатацию весной 2018 года, накануне чемпионата мира по футболу.

Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделария де Бетанкур и Мол - испанский, российский государственный деятель, архитектор, строитель, инженер-механик и организатор транспортной системы Российской империи. По проекту А.Бетанкура в Петербурге был учреждён Институт корпуса инженеров путей сообщения. До открытия первой железной дороги в России не дожил 13 лет (скончался в 1824 году, Царскосельскую железную дорогу открыли в 1837 году).