Сеть развлекательных парков стоимостью до 20 млрд руб. планируется создать в Петербурге

03.04.18 17:21

© РИА Новости. Алексей Даничев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Сеть тематических развлекательных парков стоимостью 12-19,8 млрд рублей планируется создать в Петербурге, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания городского совета по инвестициям во вторник.

В частности, в рамках первого этапа проекта в 2018-2022 годах планируется построить парк аттракционов одного дня, развлекательно-образовательный парк одного дня и интерактивный научно-технический парк

Второй этап в 2022-2026 годах предполагает создание развлекательно-исторического парка, этно-ремесленного парка, экстремального парка и шоу-парка.

Каждый из парков планируется разместить на семи участках в разных частях города.

Как отметила в ходе заседания совета глава комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк, к реализации проекта среди прочих планируется привлечь и азиатских инвесторов.

Губернатор города Георгий Полтавченко проект поддержал, отметив, что во многих регионах и городах такие объекты дают положительный экономический эффект. "Если сумеем создать такие парки, то люди поедут с удовольствием", - сказал он.