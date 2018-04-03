|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.04.18 17:37
Сцену высотой с девятиэтажный дом начали возводить в Самаре к ЧМ-2018
"Сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом будет представлять собой башню из "перьев", в "сердце" которой разместится гигантский экран 9 на 16 метров. Дизайн сцены органично сочетает в себе официальную эмблему ЧМ-2018 - "перо", уникальную символику Самары и мотивы, традиционные для страны-организатора", - говорится в пресс-релизе.
Площадь сцены составит 135 кв. метров, ее планируется собрать до 25 апреля.
Ранее сообщалось, что к 25 апреля должен быть введен стадион, строящийся в Самаре к ЧМ-2018.
В Самаре должны пройти четыре матча группового турнира ЧМ-2018, в том числе - игра с участием сборной России, а затем - по одному матчу 1/8 и 1/4 финала.
Площадь Куйбышева считается самой большой в Европе - 17,4 га. На ней расположены четыре сквера (7 га) и Самарский театр оперы и балета (2,4 га). Площадь способна вместить около 20 тыс. человек.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket