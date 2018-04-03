Сцену высотой с девятиэтажный дом начали возводить в Самаре к ЧМ-2018

03.04.18 17:37

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Монтаж сценического комплекса высотой 26 метров начался на площади Куйбышева в Самаре во вторник, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом будет представлять собой башню из "перьев", в "сердце" которой разместится гигантский экран 9 на 16 метров. Дизайн сцены органично сочетает в себе официальную эмблему ЧМ-2018 - "перо", уникальную символику Самары и мотивы, традиционные для страны-организатора", - говорится в пресс-релизе.

Площадь сцены составит 135 кв. метров, ее планируется собрать до 25 апреля.

Ранее сообщалось, что к 25 апреля должен быть введен стадион, строящийся в Самаре к ЧМ-2018.

В Самаре должны пройти четыре матча группового турнира ЧМ-2018, в том числе - игра с участием сборной России, а затем - по одному матчу 1/8 и 1/4 финала.

Площадь Куйбышева считается самой большой в Европе - 17,4 га. На ней расположены четыре сквера (7 га) и Самарский театр оперы и балета (2,4 га). Площадь способна вместить около 20 тыс. человек.