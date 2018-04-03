Бывшего врио главы правительства Дагестана Гамидова подозревают в нанесении ущерба республике более чем на 1 млрд рублей

03.04.18 17:57

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Следствие считает, что бывший врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов превысил свои должностные полномочия, в результате чего республике был причинен ущерб в размере 1,3 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"По версии следствия, в 2013 году А.Гамидов, превысив свои должностные полномочия, вынес постановление правительства республики о предоставлении государственных гарантий ООО "Дагагрокомплекс" на общую сумму 1,3 млрд рублей", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".

При этом, по ее словам, "в нарушение действующего законодательства не была проведена обязательная для таких случаев экспертиза экономической эффективности проекта".

"После предоставления государственных гарантий республики Дагестан фирма "Дагагрокомплекс" не выполнила взятые на себя обязательства перед кредитными организациями", - сказала С.Петренко.

Она отметила, что на основании решения Арбитражного суда Москвы с Дагестана в лице правительства региона в пользу кредитных организаций были взысканы денежные средства на сумму 1,3 млрд рублей.

"Таким образом, противоправные действия Гамидова повлекли причинение тяжких последствий", - сказала представитель СК.