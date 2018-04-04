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04.04.18 09:16
Военные Московского гарнизона с 9 апреля будут одеваться по-летнему
Соответствующий приказ издал начальник Московского территориального гарнизона, сообщила в среду газета Минобороны РФ "Красная звезда".
"Приказано с 9 апреля 2018 года личному составу воинских частей и учреждений (организаций) Московского территориального гарнизона перейти на ношение летней формы одежды", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник днем воздух в Москве прогреется до плюс 15 градусов Цельсия. Ночью ожидается до плюс 4 градусов.
"Командирам воинских частей и начальникам учреждений, дислоцирующихся в границах Московского территориального гарнизона, предписывается организовать подготовку предметов летнего обмундирования при выдаче их военнослужащим, провести строевые смотры, в ходе которых проверить внешний вид военнослужащих, состояние обмундирования, его подгонку и заправку, требовать от подчинённых военнослужащих строгого соблюдения установленных правил ношения военной формы одежды. Контроль за исполнением приказа возложен на военного коменданта города Москвы", - сообщила "Красная звезда".
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