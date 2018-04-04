Кинотеатр и детская площадка закрыты в новокузнецком ТЦ из-за выявленных нарушений

04.04.18 09:21

© РИА Новости. Александр Кондратюк

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Новокузнецкое ООО "Технология управления" частично закрыло для посещения свой торгово-развлекательный центр "Континент" из-за выявленных нарушений пожарной безопасности, сообщил журналистам в среду директор компании Андрей Эйрих.

"Мы провели внеплановые проверки, совершенно по-новому посмотрели на всю систему безопасности на наших объектах и закрыли до устранения нарушений кинотеатр ТРЦ "Континент", детскую площадку там же", - сказал А.Эйрих.

По его словам, руководство компании не знало про наличие нарушений пожарной безопасности.

"Последняя проверка была в 2012 году, были предписания, которые мы выполнили. Теперь мы постараемся в течение 7-10 дней ликвидировать все недочеты", - подчеркнул А.Эйрих.

Он добавил, что среди активов ООО - три торговых центра в Новокузнецке. Кроме того, компания занимается управлением нескольких торговых точек.