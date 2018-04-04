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04.04.18 09:25
Суд в Свердловской области обязал местные власти наладить водоотведение в одном из поселков, сливающем в реку сточные воды
Установлено, что ООО "Коммунальщик-Сотрино" принимает сточные воды от жилого фонда и организаций поселка Красноглинный в канализационный коллектор, колодец которого полностью разрушен. Из-за этого неочищенные сточные воды через канаву, разрушенные очистные сооружения, проходя под грунтовой автомобильной дорогой, попадают в реку Сотринка - приток реки Сосьва.
Химический анализ проб сточных вод из разрушенного коллектора показал, что в них превышаются предельно-допустимые концентраций по взвешенным веществам, аммонию-иону, фосфату-иону и нефтепродуктам, говорится в сообщении.
Городская прокуратура направила иск в районный суд с требованием обязать администрацию Серовского городского округа, а также комитет экономики, транспорта, связи и ЖКХ муниципалитета в течение года с момента вступления в законную силу решения суда организовать водоотведение в поселке Красноглинный в соответствии с требованиями закона и установленных нормативов.
Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.
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