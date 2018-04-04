Суд в Свердловской области обязал местные власти наладить водоотведение в одном из поселков, сливающем в реку сточные воды

04.04.18 09:25

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Серовская городская прокуратура обнаружила, что из свердловского поселка Красноглинный в реку Сотринка сбрасываются неочищенные сточные воды, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в среду.

Установлено, что ООО "Коммунальщик-Сотрино" принимает сточные воды от жилого фонда и организаций поселка Красноглинный в канализационный коллектор, колодец которого полностью разрушен. Из-за этого неочищенные сточные воды через канаву, разрушенные очистные сооружения, проходя под грунтовой автомобильной дорогой, попадают в реку Сотринка - приток реки Сосьва.

Химический анализ проб сточных вод из разрушенного коллектора показал, что в них превышаются предельно-допустимые концентраций по взвешенным веществам, аммонию-иону, фосфату-иону и нефтепродуктам, говорится в сообщении.

Городская прокуратура направила иск в районный суд с требованием обязать администрацию Серовского городского округа, а также комитет экономики, транспорта, связи и ЖКХ муниципалитета в течение года с момента вступления в законную силу решения суда организовать водоотведение в поселке Красноглинный в соответствии с требованиями закона и установленных нормативов.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.