Спасатели приступили к подрывам льда на реке Амур в Приамурье

04.04.18 09:28

© РИА Новости. Алексей Куденко

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Взрывники Амурского поисково-спасательного отряда в среду провели первые подрывы льда на реке Амур, где наиболее вероятны формирования заторов.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ) сообщает, что лед на Амуре взорван в районе села Ушаково Шимановского района.

"Специалисты использовали 30 зарядов, которые закладывались в специальные лунки, вытянутые вдоль основного русла на расстоянии 10 м друг от друга", - говорится в сообщении.

В состав объединенной оперативной группы входят специалисты главного управления МЧС России по Амурской области, спасатели и спасатели-взрывники поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, лед на реке Амур будут подрывать также в районе села Нововоскресеновка Шимановского района, возле села Черняево Магдагачинского района и в районе села Албазино Сковородинского района.

Все работы спасатели планируют завершить к 13 апреля. Подрывы льда на верхнем Амуре снижают риск подтопления населенных пунктов во время весенних паводков.