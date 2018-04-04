Губернатор Подмосковья обещает решить проблему "смердящих" мусорных полигонов в 2019г

04.04.18 09:28

© РИА Новости. Евгений Биятов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - До пяти лет понадобится на создание современной системы обращения с отходами в Подмосковье, при этом проблему "смердящих" мусорных полигонов планируют решить в следующем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Осталось 15 полигонов, какие-то из них причиняют беспокойство людям, как "Ядрово". В 2019 году таких свалок не будет, будут только мусороперерабатывающие комплексы", - сказал А.Воробьев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Создание современной системы обращения с отходами займет, по мнению губернатора, три-пять лет.