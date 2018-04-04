Особый противопожарный режим введен в большинстве районов Забайкалья

04.04.18 09:33

© РИА Новости. Стрингер

4 апреля. Interfax-Russia.ru - В 26 из 35 районов Забайкальского края и трех городских округах в среду введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС.

Противопожарный режим введен из-за установившейся сухой ветреной погоды и в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, говорится в сообщении.

В случае, если сухая и ветреная погода установится на длительное время, органы местного самоуправления имеют право установить особый противопожарный режим в лесах и запретить доступ населения в лесную зону.

На территории края в ежедневном режиме будут работать патрульно-контрольные группы, в состав которых входят сотрудники МЧС, полиции, представители администраций муниципальных образований. В отношении нарушителей, обнаруженных в ходе патрулирования, будут составляться протоколы, поджигателей привлекут к административной ответственности.

"Нарушителям особого противопожарного режима инспекторы Госпожнадзора вправе выписать штраф. Для граждан размер штрафа колеблется от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей. Юридических лиц инспекторы МЧС могут оштрафовать на сумму от 400 до 500 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.

В Забайкальском крае за прошедшие сутки общая площадь лесных пожаров увеличилась в два раза - до 149,5 га. По данным на 8:00 местного времени (2:00 мск) среды, зарегистрировано три лесных пожара в Читинском районе, угрозы населенным пунктам нет.

С начала пожароопасного сезона 2018 года в регионе зарегистрирован 61 лесной пожар на общей площади более 2,4 тыс. га. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 74 пожара на общей площади 10,8 тыс. га.