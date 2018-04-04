Глава МЧС РФ прибудет в Волгоград для контроля над ликвидацией последствий паводка

04.04.18 09:36

© РИА Новости. Сергей Паршуков

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Волгоградскую область для контроля над мерами, которые принимаются в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся из-за начавшегося весеннего паводка.

Сразу после прилета глава МЧС России вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, начальником Южного регионального центра МЧС России Игорем Одером и начальником ГУ МЧС России по Волгоградской области Олегом Гребенюком вылетит на вертолете Ми-8 в район подтопленных населенных пунктов.

Планируется, что министр и губернатор посетят город Михайловку, а также хутор Безымянка. Там они пообщаются с жителями подтопленных домов, проконтролируют ход аварийно-восстановительных работ.

В.Пучков также проведет выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и комиссии по ЧС Волгоградской области.

Он заслушает доклады руководителей региона о мерах, которые предпринимаются властями области и региональным главком для ликвидации последствий паводка.

В настоящее время, по данным МЧС России, на территории 4 районов: Кумылженского, Фроловского, Еланского районов и Михайловского городского округа, - в зоне подтопления находится 31 населенный пункт, 790 жилых домов с населением более 2,1 тыс. человек, в том числе 396 детей и 2,6 тыс. придомовых территорий. Отселены 359 человек, в том числе 105 детей, из них 41 человек, в том числе 11 детей, размещены в пунктах временного размещения.

В зоне подтопления работает крупная группировка МЧС из Волгоградской и Саратовской областей, Донского спасательного центра. В готовности к реагированию находятся аэромобильные группировки ГУ МЧС России по республике Калмыкия, Астраханской и Воронежской областям.