Программы демографического развития Дальнего Востока подготовят к концу апреля

04.04.18 09:41

© РИА Новости. Сергей Черных

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Регионы Дальнего Востка в настоящее время готовят программы демографического развития, сообщил директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григорий Смоляк.

"Программы будут подготовлены в течение месяца. Смысл конференции, чтобы так откорректировать программы, чтобы они соответствовали как текущей ситуации, которая складывается в каждом регионе, и чтобы они использовали те лучшие практики, которые наработаны на Дальнем Востоке", - сказал журналистам Г.Смоляк на полях конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" в Южно-Сахалинске.

По его словам, на конференции провели перекрестный осмотр существующих практик, чтобы они легли в основу региональных планов.

"Меры должны носить конкретный целевой характер, который поставлен концепцией демографического развития Дальнего Востока до 2025 года", - добавил Г.Смоляк.

Четвертая Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит в Южно-Сахалинске 3-4 апреля. Эксперты обсудят вопросы развития демографической политики, также планируется, что каждый регион Дальнего Востока представит утвержденные "дорожные карты" демографического развития.