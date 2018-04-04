Транспортное сообщение нарушено с шестью населенными пунктами в Тульской области

04.04.18 09:42

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 апреля. Interfax-Russia.ru - В связи с подъемом уровня воды в реке Дон прекращено движение по низководному мосту в Куркинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в среду.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о подтоплении низководного моста в населенном пункте Орловка Куркинского района. Причиной послужил подъем уровня воды в реке Дон", - говорится в сообщении.

В связи с этим нарушено прямое транспортное сообщение с шестью населенными пунктами: деревнями Пашково, Ивановка, Попова Слобода, Починки, Подмоклое, Никитское.

Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия отправилась оперативная группа Куркинского гарнизона пожарной охраны МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.