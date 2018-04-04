Паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу после шторма в море

04.04.18 09:43

© РИА Новости. Сергей Красноухов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Паромная переправа, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, возобновила работу днем в среду после почти суток простоя из-за шторма в Татарском проливе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве(СахМП).

"Специализированный грузовой паром "Сахалин-10" вышел в 13:00 по хабаровскому времени (06:00 мск) из порта Ванино Хабаровского края, его подход в сахалинский порт Холмск ожидается в четверг рано утром. Грузопассажирский паром "Сахалин-8" выйдет из Ванино сегодня после 17:00 по хабаровскому времени (10:00 мск) и подойдет к Сахалину завтра днем", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, "Сахалин-8" заберет всех 20 пассажиров, которые находятся в Ванино, в порту Холмска прибытие парома ожидают 15 пассажиров. Критического скопления грузов в адрес Сахалина в порту Ванино нет, их перевозка осуществляется в рабочем порядке, отметили в СахМП.