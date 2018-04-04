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04.04.18 09:45

В Москве на ряде пешеходных переходов установили кнопки для включения зеленого света

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) изменил режим работы светофоров на 22 пешеходных переходах города для удобства пешеходов, сообщает сайт мэра Москвы в среду.

"Мы работаем с обращениями граждан, которые поступают через mos.ru, единый транспортный портал, а также официальные группы ЦОДД в социальных сетях. Стараемся учесть интересы и автомобилистов, и пешеходов. Изменения в работе светофоров не повлияют на загруженность дорог, а пешеходам не придется долго стоять в ожидании зеленого сигнала", - приводятся на сайте слова заместителя руководителя ЦОДД Дмитрия Горшкова.

Для решения проблемы на светофорах установили специальные кнопки, при нажатии на которые загорается зеленый свет, а также увеличили длительность сигнала для пешеходов (время увеличения сигнала составило от трех до 22 секунд в зависимости от времени суток). Теперь на этих переходах во время зеленого сигнала смогут пройти больше пешеходов, чем раньше.

"На остальных светофорах снизили время ожидания зеленого света (время ожидания снизилось на 10-60 секунд) - сигнал горит с той же продолжительностью, но загорается чаще. Такие переходы будут удобны в тех местах, где особенно часто скапливается большое количество пешеходов", - уточнили в ЦОДД.

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