Два десятка детсадов построят в "новой" Москве за два года

04.04.18 09:48

© РИА Новости. Денис Гришкин

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Не менее 20 детских садов планируется построить в Троицком и Новомосковском административных округах в течение 2018-2019 годов, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Это более чем значительная прибавка, если учесть, что за предыдущие пять лет в "новой" Москве было введено 32 детских сада", - отметил глава департамента.

В проектировании и строительстве новых детских садов участвуют и девелоперы, и городской бюджет.

"В рамках Адресной инвестиционной программы Москва профинансирует возведение 8 детских садов за два ближайших года", - уточнил В.Жидкин.